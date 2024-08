Umfrage zur Landtagswahl: So würden die jungen Leipziger am Sonntag wählen

Leipzig - Am Sonntag steht den Leipzigern die sächsische Landtagswahl bevor. Die junge Generation der Messestadt hat aber bereits ihr Kreuzchen gemacht - wie das Wahlergebnis ausfallen würde, wenn nur Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren wahlberechtigt wären, hat der Stadtjugendring Leipzig e.V. nun mitgeteilt.

Demnach ziehen entweder die CDU oder die AfD mit den meisten Stimmen in den Landtag, dicht gefolgt vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), welches in der U18-Wahl mit nur 2,57 Prozent nicht ins Parlament einziehen darf. Die Linke hingegen muss voraussichtlich bangen, ob die 5-Prozent-Hürde überwunden werden kann.

Den aktuellen Umfragen für die tatsächliche Wahl am Sonntag nach wird das Ergebnis wohl leicht unterschiedlich ausfallen.

Die meisten Stimmen der jungen Leipziger gehen an die Linke (25,45 Prozent); mit etwas Abstand folgt erst die CDU (13,97 Prozent) und knapp dahinter die AfD (13,83 Prozent).

"Die Ergebnisse der U18-Wahl zeigen ein breites Spektrum an politischen Präferenzen und spiegeln deutlich die vielfältigen Lebenswelten der jungen Menschen in Leipzig wider", so der Stadtjugendring.

Die U18-Wahl besteht bereits seit 2013 - über 1400 Kinder und Jugendliche haben in der vergangenen Woche in 50 Wahllokalen in Leipzig ihre Stimme abgeben dürfen.