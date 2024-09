Leipzigs neuer Stadtrat kommt zusammen: Diese Aufgaben erwarten die Stadträte

Leipzig - Großer Moment am Mittwoch in Leipzigs Altem Rathaus: Zum ersten Mal kam der neue Stadtrat der Messestadt zusammen und wurde von Oberbürgermeister Burkhard Jung (66, SPD) verpflichtet. Auf die Stadträtinnen und Räte kommen große Aufgaben zu.

Leipzigs neuer Stadtrat kam am Mittwoch erstmals zusammen. Zur Feier des Tages hatte OB Burkhard Jung (66, SPD) in den Festsaal des Alten Rathauses geladen. © Stadt Leipzig

Für die konstituierende Sitzung hatte sich Leipzigs Stadtoberhaupt etwas Besonderes einfallen lassen und die Stadträte kurzerhand in den Festsaal des Alten Rathauses geladen. Das Ziel offenbar: Die Bedeutung des Amtes als Stadtrat und die damit einhergehende Verantwortung deutlich machen.

OB Jung bediente sich dazu der Geschichte des Alten Rathauses. Nach der Grundsteinlegung 1556 diente es bis 1905 als Stätte für den Stadtrat, bevor dieser in seinen neuen Sitz am Martin-Luther-Ring umzog. "Fast 400 Jahre wurde es genutzt, aber in nur neun Monaten erbaut", sagte Jung und wandte sich dabei an Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne), was im gesamten Saal für Gelächter sorgte.

Mit dem Umzug 1905 habe auch die Zukunft des altehrwürdigen Gebäudes auf der Kippe gestanden. Die damaligen Stadträte mussten über den Abriss entscheiden, beschlossen jedoch entgegen der Planung den Erhalt.

Das Ergebnis der damaligen Abstimmung: 31 zu 31. "Der Vorsteher hatte jedoch eine doppelte Stimme", so Leipzigs Oberbürgermeister. "Es kam auf die eine Stimme an, sonst wäre dieses Rathaus heute nicht mehr da."