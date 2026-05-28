Nach Amokfahrt mit zwei Toten: Leipzig prüft besseren Schutz der Innenstadt, auch auf dem Augustusplatz

Leipzig - Die Amokfahrt mit zwei Toten Anfang Mai beschäftigt weiterhin die Leipziger Stadtspitze. Bei der Ratsversammlung am Mittwoch gedachten die Stadträte Opfern und Betroffenen mit einer Schweigeminute. Gleichzeitig kündigte Oberbürgermeister Burkhard Jung (68, SPD ) an, neue Sicherheitsmaßnahmen für die Innenstadt zu prüfen. Dabei solle auch der Augustusplatz unter die Lupe genommen werden.

Nach der Amokfahrt am 4. Mai hat Leipzig bereits sogenannte Oktablöcke an der Zufahrt installiert, die Fahrer Jeffrey K. (33) nutzte, um in die Innenstadt zu gelangen. Nun könnte OB Jung (68, SPD) an, weitere Maßnahmen prüfen zu lassen. © Hendrik Schmidt/dpa

Jung blieb dabei seinem Standpunkt treu, dass sich die Stadt nicht in eine Festung umbauen lasse. "Es wird uns nicht gelingen, eine letzte Sicherheit zu organisieren. Wer sowas verspricht, der spricht nicht die Wahrheit."

Leipzigs Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal hatte zuvor noch einmal darauf hingewiesen, dass im Herzen der Messestadt noch immer 7000 Menschen leben. "Diese Bürgerinnen und Bürger wollen auch an ihre Wohnung rankommen, wenn es erforderlich ist. Wir müssen auch eine hohe Mobilität gewährleisten für Handel, Dienstleistung, Hotelerie, Gastronomie. Das macht es so komplex."

Jung zufolge gehe es jetzt darum, eine angemessene Balance zu finden. "Natürlich wird man auch prüfen, wo gibt es Möglichkeiten einer durchaus adäquaten Gestaltung des öffentlichen Raums - über eine Bepflanzung, über Sitzmöbel, über Möglichkeiten einer natürlichen Sperre."

Der Oberbürgermeister bat dabei um Geduld, um weitere Maßnahmen mit der nötigen Sorgfalt prüfen zu können. "Ich gehe davon aus, dass wir im vierten Quartal ein ganzes Stück weiter sind und wir kommen dann hoffentlich mit Vorschlägen auf Sie zu, die wir in der gebotenen Sorgfalt dann auch diskutieren können. Und bis dahin werden wir auf der jetzigen Basis der Sicherheitskonzepte agieren."