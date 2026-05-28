Nachfolger von Burkhard Jung? Leipziger SPD will mit ihm in den OB-Wahlkampf gehen

Leipzig - Die sächsische SPD sieht in Wirtschaftsminister Dirk Panter (52) einen aussichtsreichen Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Leipzig 2027.

Dirk Panter (52) ist aktuell sächsischer Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz. © Jan Woitas/dpa

"Nach der erfolgreichen Amtszeit von Burkhard Jung ist Dirk Panter genau der Richtige, um Leipzigs Erfolgsgeschichte neue Seiten hinzuzufügen", sagte SPD-Chef Henning Homann der Deutschen Presse-Agentur in Dresden.

"Seit 1990 wird Leipzig sozialdemokratisch regiert. Das hat der Stadt gutgetan. Leipzig gehört zu den dynamischsten Regionen in Deutschland und steht für ein modernes, soziales und offenes Miteinander", betonte Homann.

Deshalb werde die sächsische SPD alles daran setzen, diesen Weg fortsetzen. Unbenommen bleibe es dabei, dass am Donnerstagabend der SPD-Stadtvorstand Leipzig entscheide. Eine offizielle Nominierung solle dann im Herbst folgen.

Panter ist 52 Jahre alt und lebt in Leipzig. Seit 2024 übt er das Amt des sächsischen Wirtschaftsministers aus.

Die Leipziger OB-Wahl ist für 21. Februar 2027 geplant.