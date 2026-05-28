Für mehr Planbarkeit: Leipzig will verkaufsoffene Sonntage früher festlegen

Leipzig - Verkaufsoffene Sonntage um die Adventszeit gehören seit Langem zur Tradition des Leipziger Weihnachtsmarkts. Im vergangenen Jahr wurden die Termine jedoch überraschend spät bestätigt, weshalb Leipzigs Wirtschaftsausschuss nun für Verbesserung sorgt.

Mit dem Weihnachtsmarkt werden in Leipzig stets verkaufsoffene Sonntage veranstaltet. Die Messestadt will die Termine dafür künftig schon zu Beginn des Jahres beschließen. © Jan Woitas/dpa

Der Vorstoß der Ausschussmitglieder: Die Sonntage sollen künftig einzeln beschlossen werden. Darüber hinaus soll die Entscheidung für die beiden immer wiederkehrenden Sonntage während des Weihnachtsmarkts bereits zu Beginn eines jeden Jahres fallen.

"Genau dasselbe gilt bei besonderen Höhepunkten, zum Beispiel Fußball-WM oder Turnfest, wenn wir sehr langfristig davon wissen", sagte SPD-Stadtrat und Ausschussmitglied Andreas Geisler bei der Ratsversammlung am Mittwoch.

Grund für die Verspätung im vergangenen Jahr sei eine Debatte um einen verkaufsoffenen Sonntag im Sommer gewesen, für den jedoch die Unterlagen nicht eingereicht worden seien. Weil Leipzigs Stadtrat bislang alle Termine gemeinsam behandelte und beschloss, kam es schließlich zu Verzögerungen.

"Das ist weder planbar für die Angestellten noch für die Lieferanten, für die Geschäftsinhaber, für die komplette Innenstadt", mahnte Geisler nun und konstatierte: "Wir müssen da besser werden."