Noch nutzen viele Sachsen den Reparaturbonus: Leider ist das Budget bald aufgebraucht!

Leipzig - Der Bonus, den der Freistaat auf die Reparatur von Fernsehern, Kaffeeautomaten oder Waschmaschinen gewährt, kommt an. Zur Halbzeit ist das Budget schon fast ausgeschöpft. Kommt da noch was nach?

Halbzeit beim Reparaturbonus: Umweltminister Wolfram Günther (50, Grüne) sieht Lothar Prohl (49) über die Schulter. "Ein Ceranfeld ist einfacher zu reparieren als ein Kaffeeautomat", sagt der HSC-Servicetechniker. © dpa/Hendrik Schmidt

So stellt man sich eine Reparaturwerkstatt vor: nüchterne Fassade, stapelweise Ersatzteile in den Regalen und auf den Werktischen geöffnete Geräte. Lothar Prohl (49) vom HomeElectronic Service Center (HSC) im Leipziger Norden hat gerade einen Kaffeeautomaten in der Mache.

"Das Gerät verliert Wasser, sagt der Kunde", erläutert der Servicetechniker. Mehr als eine Stunde braucht er für die Reparatur, eher zwei.



Rund die Hälfte der Rechnung zwischen 75 und maximal 400 Euro bezahlt der Freistaat. Möglich macht das der Reparaturbonus, der seit November online beantragt werden kann. Der Bonus sei ein Erfolg, sagt Umweltminister Wolfram Günther (50, Grüne), dessen Ministerium das Programm aufgelegt hat.

"In den ersten sechs Monaten haben wir in Sachsen dank Bonus 45 Tonnen Elektroschrott vermieden und mehr als zwei Millionen Euro zusätzliche Wertschöpfung für Reparaturbetriebe und Handwerk generiert", so der Minister.