OB-Wahl in Leipzig: CDU-Kreisvorstand schickt Michael Weickert ins Rennen

Leipzig - Michael Weickert (36) könnte für die CDU bei der Leipziger Oberbürgermeisterwahl 2027 antreten. Der Kreisvorstand hat beschlossen, ihn als Kandidaten vorzuschlagen.

Michael Weickert (36) wurde 2014 das erste Mal in den Leipziger Stadtrat gewählt. (Archivbild) © Jan Kaefer

Wie die CDU Leipzig am Dienstagabend mitteilte, wurden innerhalb der Partei ausführliche Diskussionen geführt. Mehrere Personalien wurden intensiv betrachtet und ausgelotet.

Dabei habe sich herauskristallisiert, dass Weickert innerhalb des Kreisvorstandes eine breite Unterstützung besitzt.

Das könnte hilfreich sein, denn um offiziell Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters zu werden, muss er bei der Mitgliederversammlung der CDU Leipzig am 23. Juni die meisten Stimmen sammeln.

Der 36-Jährige ist innerhalb der Partei kein Unbekannter und bringt langjährige politische Erfahrungen mit. Seit 2014 ist er Mitglied im Leipziger Stadtrat und seit einigen Jahren dort auch Fraktionsvorsitzender.

"Gerade in Zeiten einer schwierigen Haushaltslage braucht Leipzig jemanden, der bereit ist, bestehende Strukturen kritisch zu hinterfragen, Prioritäten neu zu setzen und Verantwortung zu übernehmen", betonte der Kreisvorsitzende Andreas Nowak.