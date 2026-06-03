Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter: "Habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht"

Leipzig - Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (52, SPD ) will 2027 in Leipzig in den Oberbürgermeistersessel. TAG24 hat den Politiker in seiner Wahlheimat getroffen und nachgefragt, wie es zu dieser Entscheidung kam.

Dirk Panter (52, SPD) will Leipziger Oberbürgermeister werden. © Hendrik Schmidt/dpa

TAG24: Vom Minister zum Oberbürgermeister - haben Sie sich das gut überlegt?

Dirk Panter: Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Ich habe gerade ein Amt inne, das ich sehr gerne bekleide. Und dann hinterlässt Burkhard Jung ja auch sehr große Fußstapfen.

Da sollte man nicht einfach so hineinstolpern. Gleichzeitig habe ich auch nicht lange überlegen müssen. Ich bin seit 31 Jahren Leipziger - und zwar mit Leib und Seele. Immer wenn ich hierher zurückkomme, bin ich zu Hause. Ich übernehme gern Verantwortung und deshalb war die Entscheidung klar.

TAG24: Dennoch halten nicht wenige diesen Schritt eher für einen Abstieg als für einen Karrieresprung ...

Panter: Ich bin wirklich gerne Minister. Das ist ein tolles, ein hohes Amt. Trotzdem wäre es etwas ganz Besonderes für mich, in einer Stadt wie Leipzig Oberbürgermeister sein zu dürfen.

TAG24: Die Aussicht, in der nächsten Legislatur unter Umständen kein Ministeramt mehr zu bekleiden, hat dabei keine Rolle gespielt?

Panter: Wir sind eine Minderheitsregierung. Deshalb kann das jeden Tag passieren. Es kann aber auch noch Jahre dauern. Ich lebe nicht in diesen Eventualitäten. Die Gelegenheit, mich als Oberbürgermeister in Leipzig zur Wahl zu stellen, kommt nur alle sieben Jahre. Und das ist jetzt. Ganz einfach.