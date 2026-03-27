Räuber schlägt 56-Jährigen nieder, um Fahrrad zu stehlen: Polizei fahndet mit Phantombild

Wurzen - Im Oktober vergangenen Jahres wurde ein 56 Jahre alter Mann in Wurzen hinterhältig ausgeraubt. Dabei schlug der Angreifer sein Opfer mit einem Fahrradschloss nieder. Die Polizei sucht nun mithilfe eines Phantombilds nach dem Täter.

Mit diesem Phantombild sucht die Polizei nach dem Täter. © Polizei Sachsen

Der Vorfall ereignete sich am 18. Oktober 2025 gegen 22 Uhr am Wurzner Bahnhof. Nachdem der 56-Jährige sein Fahrrad dort abgeholt hatte, schob er es in Richtung Netto, als der feige Angreifer ihm ohne Vorwarnung mit dem Metallschloss auf den Kopf schlug, um sein Rad zu stehlen.

"Der Geschlagene wurde schwer am Kopf verletzt, verlor das Bewusstsein und musste einige Zeit in einem Krankenhaus behandelt werden", sagte Polizeisprecher Chris Graupner. "Das Fahrrad wurde später wieder aufgefunden."

Trotz umfangreicher Ermittlungen ist es der Polizei bisher jedoch nicht gelungen, den Täter zu identifizieren. Eine Öffentlichkeitsfahndung soll daher nun Licht ins Dunkle bringen.