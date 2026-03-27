Für 390 Fahrräder: Leipziger Hauptbahnhof bekommt neues Parkhaus

Leipzig - Der Leipziger Hauptbahnhof soll um ein neues Fahrradparkhaus erweitert werden.

Ab Herbst soll am Hauptbahnhof ein neues Fahrradparkhaus geschaffen werden. (Archivfoto) © Jan Woitas/dpa

Wie die Stadt mitteilte, muss dafür nicht etwa ein neues Gebäude gebaut werden, stattdessen soll im bereits bestehenden Parkhaus auf der Bahnhof-Ostseite ein rund 850 qm großer Bereich für insgesamt 390 Fahrräder geschaffen werden.

Neben den klassischen Reihenparkern und Fahrradbügeln werden auch 80 Doppelstockparker, 24 Sonderparkplätze für Lastenräder sowie acht Plätze für Special-Needs-Räder installiert. Dafür entfallen 35 Auto-Parkplätze.

Die Bauarbeiten sollen demnach noch in diesem Herbst beginnen und knapp 2,2 Millionen Euro kosten, wobei der Bund 1,5 Millionen Euro beisteuert.

Bisher mussten Leipzigs Radfahrende auf lediglich 74 Stellplätze einer Doppelstockparker-Anlage am Bahnhof zurückgreifen.