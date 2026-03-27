Explosion erschüttert Wohnhaus im Leipziger Westen: 50-Jährige hat Glück im Unglück

Leipzig - Am Donnerstagabend hallte eine laute Explosion durch den Leipziger Stadtteil Altlindenau.

Am Donnerstagabend knallte es in einer Wohnung im Leipziger Westen. © EHL Media/Björn Stach

Nach Angaben von Polizeisprecherin Melanie Roeber wurden die Behörden gegen 17.15 Uhr in die Erich-Köhn-Straße alarmiert.

Eine Bewohnerin (50) hatte dort in ihrer Küche mit einer Gas-Kartusche hantiert, welche sich aus bisher unbekannten Gründen entzündete.

Die daraus resultierende Detonation mitsamt Druckwelle war so heftig, dass die Türen und Scheiben in der Wohnung zu Bruch gingen.

Aber Glück im Unglück: Da sich die Frau während der Explosion gerade in einem anderen Raum befand, blieb sie unverletzt.