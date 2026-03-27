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Explosion erschüttert Wohnhaus im Leipziger Westen: 50-Jährige hat Glück im Unglück

Am Donnerstagabend hallte eine laute Explosion durch den Leipziger Stadtteil Altlindenau.

Von Annika Rank

Leipzig - Am Donnerstagabend hallte eine laute Explosion durch den Leipziger Stadtteil Altlindenau.

Am Donnerstagabend knallte es in einer Wohnung im Leipziger Westen.
Am Donnerstagabend knallte es in einer Wohnung im Leipziger Westen.  © EHL Media/Björn Stach

Nach Angaben von Polizeisprecherin Melanie Roeber wurden die Behörden gegen 17.15 Uhr in die Erich-Köhn-Straße alarmiert.

Eine Bewohnerin (50) hatte dort in ihrer Küche mit einer Gas-Kartusche hantiert, welche sich aus bisher unbekannten Gründen entzündete.

Die daraus resultierende Detonation mitsamt Druckwelle war so heftig, dass die Türen und Scheiben in der Wohnung zu Bruch gingen.

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Aber Glück im Unglück: Da sich die Frau während der Explosion gerade in einem anderen Raum befand, blieb sie unverletzt.

Mehrere Einsatzfahrzeuge rückten an.
Mehrere Einsatzfahrzeuge rückten an.  © EHL Media/Björn Stach
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Die Höhe des entstandenen Schadens muss noch ermittelt werden, die betroffene Wohnung ist laut Roeber aber aktuell nicht mehr bewohnbar. Es wird nun wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ermittelt.

Titelfoto: EHL Media/Björn Stach

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