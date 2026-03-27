Explosion erschüttert Wohnhaus im Leipziger Westen: 50-Jährige hat Glück im Unglück
Leipzig - Am Donnerstagabend hallte eine laute Explosion durch den Leipziger Stadtteil Altlindenau.
Nach Angaben von Polizeisprecherin Melanie Roeber wurden die Behörden gegen 17.15 Uhr in die Erich-Köhn-Straße alarmiert.
Eine Bewohnerin (50) hatte dort in ihrer Küche mit einer Gas-Kartusche hantiert, welche sich aus bisher unbekannten Gründen entzündete.
Die daraus resultierende Detonation mitsamt Druckwelle war so heftig, dass die Türen und Scheiben in der Wohnung zu Bruch gingen.
Aber Glück im Unglück: Da sich die Frau während der Explosion gerade in einem anderen Raum befand, blieb sie unverletzt.
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Die Höhe des entstandenen Schadens muss noch ermittelt werden, die betroffene Wohnung ist laut Roeber aber aktuell nicht mehr bewohnbar. Es wird nun wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ermittelt.
Titelfoto: EHL Media/Björn Stach