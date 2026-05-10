Rettungshubschrauber im Einsatz: Kind (10) stürzt bei Fahrradtour
Markkleeberg - Auf der Seenallee in Markkleeberg (Landkreis Leipzig) ist am Sonntagnachmittag ein Kind bei einem Fahrradunfall verletzt worden.
Laut der Rettungsleitstelle der Feuerwehr ging der Notruf um 15.10 Uhr ein.
Demnach war ein zehn Jahre altes Kind auf einem Radweg schwer gestürzt.
Aufgrund der zunächst unklaren Lage sei daraufhin auch ein Notarzt hinzugezogen worden, der per Rettungshubschrauber eingeflogen wurde.
Das Kind wurde nach einer ersten Versorgung vor Ort mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Zum genauen Hergang des Unfalls sowie zur Schwere der Verletzungen des Kindes lagen zunächst keine Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Bildmontage/7aktuell/Eric Pannier