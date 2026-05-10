Neuer Rekord aufgestellt! Leipziger laufen mit ihren Stars für den guten Zweck

Leipzig - Am Sonntag kamen beim "Wings for Life World Run" weltweit ein weiteres Mal hunderttausende Läuferinnen und Läufer für den guten Zweck und aus Freude an der Bewegung zusammen. Auch in Leipzig gingen rund 2800 Sportbegeisterte an den Start und stellten damit bei bestem Mai-Wetter gleich mal einen neuen Rekord auf!

Mit rund 2800 Teilnehmenden wurde am Sonntag ein neuer Rekord beim "Wings for Life World run" aufgestellt! Das Motto lautete auch in diesem Jahr: Laufen für die, die nicht laufen können! © EHL Media/Erik Holm Langhof

Die Teilnehmenden erwartete nicht nur eine einzigartige Strecke durch und um die Red Bull Arena, sondern auch prominente Unterstützung.

Am Streckenrand warteten nämlich die Männer und Frauen der RB-Profis und versorgten die Läuferinnen und Läufer mit Snacks, Getränken und La-Ola-Wellen. Zuvor hatten bereits Cheftrainer Ole Werner (38) und Abwehrchef Willi Orbán (33) das Startsignal gegeben.

Doch damit nicht genug: Einige Spieler nutzten den Run zum Auslaufen nach dem gestrigen 2:1-Sieg gegen den FC St. Pauli und dem damit gelösten Ticket für die Champions-League-Teilnahme in der nächsten Saison.

So zogen Nicolas Seiwald (25), Lukas Klostermann (29), Xaver Schlager (28) und Leo Zingerle (32) die Laufschuhe an. Auch Geschäftsführer Marcel Schäfer (41) mischte sich unter die Menge.