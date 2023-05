Samstags-Tipps: Heute gibt's in Leipzig einiges zu erleben - auch abseits des WGT!

Am Wochenende steht in Leipzig alles im Zeichen des Wave-Gotik-Treffens (WGT). Doch am Samstag ist auch abseits davon einiges zu erleben.

Leipzig - Am Wochenende steht in Leipzig alles im Zeichen des Wave-Gotik-Treffens (WGT). Dass am Samstag aber auch abseits davon einiges in der Messestadt geboten wird, zeigen die TAG24-Tipps.

Party

Es ist so weit, das Leipziger Club-Urgestein Distillery muss schließen. Das letzte Hurra wird am Pfingstwochenende mit einer 72-Stunden-Party unter dem passenden Motto "The Last Dance" gefeiert. Wie die Organisatoren ankündigten, soll das DJ-Line-up aus zahlreichen Wegbegleitern der vergangenen Jahre bestehen. Die Feierlichkeiten fingen bereits am Freitag an, weiter geht's am heutigen Samstagabend ab 23 Uhr - und dann kann 24 Stunden lang durchgefeiert werden. Vorverkauf-Tickets sind bereits vergriffen, es soll aber eine Abendkasse geben.

Bevor die Distillery aus dem Standort an der Kurt-Eisner-Straße weichen muss, steigt eine Abschieds-Party. © privat

Flohmarkt im Scheibenholz

An vier Wochenenden im Jahr verwandelt sich die Scheibenholz-Rennbahn in einen riesigen Flohmarkt. Hier kann man alles finden, was das Sammler- und Stöberherz begehrt - von Kleidung, Spielzeug, Möbeln über Schmuck und Kunst. Und wer sich beim Feilschen so richtig verausgabt hat, kann sich vor Ort auf zahlreiche Stände mit Essen, Trinken und Kaffeespezialitäten freuen. Der Eintritt für den Flohmarkt (der auch noch am Sonntag stattfindet) ist frei. Los geht's um 10 Uhr, um 17 Uhr schließen sich die Türen dann wieder.

Auf der Galopprennbahn Scheibenholz findet am Wochenende ein großer Flohmarkt statt. (Archivbild) © WORBSER-Sportfotografie

Brettspielnachmittag

Kein Bock auf Party oder Trubel? Kein Problem! Im Café des Conne Island im Süden Leipzigs könnt Ihr Euch ganz entspannt mit Freunden oder Fremden an einen Tisch setzen und mal wieder Eure Lieblings-Brettspiele auspacken. Besitzt Ihr selbst keine Exemplare, dürft Ihr Euch auch an der großen Brett- und Kartenspiel-Auswahl vor Ort bedienen. Hier sind alle Genres willkommen. Der Brettspielnachmittag beginnt um 15 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, lediglich eine gesunde Portion Ehrgeiz sollte in den Café-Freisitz mitgebracht werden.

Ob Schach, Siedler von Catan oder Vier gewinnt: Beim Brettspielnachmittag im Conne Island kann man sich richtig austoben. © 123RF/artoleshko

Leipziger Clash

Auf dem Gelände des SV Lindenau 1884 e. V. dreht sich am Wochenende alles um die Trend-Sportart Roundnet. Hier treten mehrere Mannschaften gegeneinander an und versuchen, den Ball so geschickt auf das vor ihnen gespannte Netz zu schlagen, dass die Gegner ihn nicht mehr richtig zurückschlagen können. Das "Leipziger Clash"-Turnier bildet eine große Bandbreite an Roundnet-Talenten ab, so sind neben Profis auch Anfänger mit dabei. Anfeuern und mitfiebern kostet natürlich keinen Eintritt. Und auch für das leibliche Wohl wird auf dem Gelände in der Erich-Köhn-Straße 24 gesorgt.

"Punk im Osten"-Lesung

Welche umstrittene Rolle der Punk-Lifestyle in Zeiten der DDR spielte, ist Gegenstand einer Lesung und anschließender Diskussion im Bundesarchiv für Stasi-Unterlagen am Samstag in Leipzig. Einerseits verunsicherte Punk die Staatsorgane, andererseits sorgte er für Gefühle von Freiheit und Rebellion unter der vor allem jungen Bevölkerung. Der von Anne Hahn und Frank Willmann zusammengetragene Forschungs-Sammelband "negativ-dekadent" lässt Ex-Punks zu Wort kommen und soll bei der Lesung im Fokus stehen. Das Event beginnt um 15 Uhr und ist kostenfrei zugänglich.

Im Bundesarchiv für Stasi-Unterlagen findet am Samstag eine Lesung unter dem Motto "Betreten auf eigene Gefahr - Punk im Osten" statt. © Hendrik Schmidt/dpa