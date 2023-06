Schüsse vom Balkon: Polizeieinsatz im Leipziger Osten

Leipzig - Die Polizei ist am Mittwochabend in den Leipziger Stadtteil Engelsdorf gerufen worden - Zeugen hatten Schüsse gehört.

In Leipzig-Engelsdorf kam es am Mittwochabend zu einem Polizeieinsatz. © Silvio Bürger

Wie Polizeisprechern Therese Leverenz auf TAG24-Anfrage mitteilte, wurde die Behörde gegen 20.45 Uhr alarmiert.

Die Meldung: An der Straße Zur Grünen Ecke soll zweimal von einem Balkon in die Luft geschossen worden sein. Zudem sei ein Mann mit einer Waffe in der Hand gesehen worden.

Daraufhin seien die Beamten mit einem LebEl-Team (Einheit für lebensbedrohliche Einsatzlagen) ausgerückt.

Vor Ort habe dann Kontakt zu einem 86 Jahre alten Anwohner aufgenommen und eine bei ihm gefundene Schreckschusswaffe sichergestellt werden können.

Verletzt worden sei niemand.