Seit Tagen vermisst: Bisher vergebliche Suche nach Leipzigerin (87)

Ingrid F. (87) aus Leipzig wird vermisst. Die Polizei sucht nach der Frau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. © Montage: Friso Gentsch/dpa, Polizei Leipzig

Wie die zuständige Behörde am Freitag mitteilte, wurde Ingrid F. das letzte Mal am Montag in der Uranusstraße gesehen.



"Die Vermisste verließ ihre Wohnung in unbekannte Richtung und kehrte seitdem nicht mehr zurück", hieß es weiter.

Die Frau sei auf Medikamente angewiesen, zudem könne die aktuelle Witterung gefährlich für ihre Gesundheit werden.

Ingrid F. wurde wie folgt beschrieben: