Sensations-Fund in Sachsen: Archäologische Entdeckung lässt Forscher rätseln

Frohburg - Spektakulärer Fund im Landkreis Leipzig : Bei Bauarbeiten auf der Burg Gnandstein in Frohburg haben Forscher ein merkwürdiges, kolbenförmiges Gefäß entdeckt. Laut dem sächsischen Landesamt für Archäologie (LfA) deutet vieles darauf hin, dass auf der Burg im späten Mittelalter oder der frühen Neuzeit alchemistische Experimente stattgefunden haben.

Das Keramikgefäß ist außen teilweise grün, im Inneren gelb glasiert. © PR/Sven Kretzschmar, Landesamt für Archäologie Sachsen

Gnandstein gilt als Sachsens besterhaltene romanische Wehranlage. Die Burg entstand im frühen 13. Jahrhundert und wurde zwischen 1994 und 2004 umfassend saniert.

Bei weiteren Bauarbeiten wurde nun kürzlich eine rund 30 Quadratmeter große Ziegelsteinpflasterung eines Fußbodens aus der frühen Neuzeit (1500 bis 1800) freigelegt. Unter den grün glasierten Fliesen entdecken die Wissenschaftler dann das besondere Fundstück: ein hohes, kolbenförmiges Gefäß mit drei Standfüßen und einem geraden, steilen Hals.

Laut dem LfA handelt es sich dabei zweifelsfrei um einen Destillierkolben, der aller Wahrscheinlichkeit alchemistischen Zwecken diente.

"Obwohl Alchemie nicht selten mit Goldmacherei oder Scharlatanerie gleichgesetzt wird, handelte es sich im Mittelalter und in der frühen Neuzeit auch um das Erforschen von Phänomenen und Naturwissenschaften", erklärt das Landesamt.