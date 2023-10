So könnt Ihr das Herbst-Wochenende in Leipzig (drinnen und draußen) genießen

Damit Ihr den Zauber Leipzigs am Samstag und Sonntag (drinnen und draußen) genießen könnt, hat TAG24 wieder eine Auswahl an Tipps für Euch zusammengestellt.

Von Dorothee Gomes

Leipzig - Ja, der Herbst ist nun wirklich da - das ist allerdings kein Grund, zu Hause zu bleiben, denn auch im Oktober gibt es in Leipzig viel Schönes zu erleben. Damit Ihr den Zauber der Stadt am Samstag und Sonntag so richtig genießen könnt (und zwar drinnen und draußen), hat TAG24 wieder eine Auswahl an bunten Tipps für Euch zusammengestellt.

Schlendern, trödeln und stöbern

Südvorstadt - Wie könnte man besser in den Samstag starten, als mit einem Flohmarkt-Bummel? Genau den könnt Ihr zwischen 10 und 16 Uhr um und auf dem Hof des Feinkost-Geländes an der Karl-Liebknecht-Straße 36 unternehmen. Ob auf der Suche nach Klamotten, Spielzeug oder kleinen Schätzen, ob mit Limo oder Bratwurst in der Hand - hier könnt Ihr ganz entspannt schlendern, trödeln und stöbern.

Der beliebte Feinkost-Flohmarkt findet am Samstag wieder von 10 bis 16 Uhr statt. © privat

Party mal zwei

Zentrum - Was darf am Samstagabend natürlich nicht fehlen? Ausgehen und Tanzen! Und im Darkflower (Hainstraße 12) wird gleich doppelt gefeiert: Ab 22 Uhr steigt die Reopening Party #2 und die 23 Jahre Geburtstagsparty. Die Veranstalter versprechen verschiedenste Genres auf zwei Floors. Tickets gibt's an der Abendkasse für sechs Euro.

Das Darkflower muss doch nicht schließen - und feiert deshalb am Samstag Wiedereröffnung und Geburtstag in einem. © Leipzig Livereport

Wenn nicht nur die Pferde rennen ...

Südvorstadt - Ein Plüsch-Spektakel zum Saison-Ausklang: Auf der Galopprennbahn Scheibenholz (Rennbahnweg 2 A) findet am Sonntag von 12 bis 18 Uhr der Familienrenntag statt - und da darf nicht nur bei den klassischen Pferderennen, sondern auch beim Maskottchenrennen mitgefiebert werden! Neben den rund 30 Flausch-Glücksbringern von Leipziger Unternehmen und Vereinen sorgen auch eine Kinder-Disco und ein Kinderland für Spaß bei den kleinen Besuchern. Karten könnt Ihr unter scheibenholz.com buchen.

Wenn Pferde und Maskottchen um die Wette laufen, ist wieder Familientag auf der Galopprennbahn Scheibenholz. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Auf der Suche nach dunklen Schätzen

Connewitz - Kommt auf die dunkle Seite - der Dark Markt im WERK2 an der Kochstraße 132 lädt am Sonntag ab 13 Uhr zur Suche nach gotischen Schätzen ein. Ob neu oder gebraucht: Ihr könnt Euch durch Kleider, Bücher, Kunst und Co. kramen - und das bei freiem Eintritt.

Auf dem Dark Markt im WERK2 kann nach gotischen Schätzen gesucht werden. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Fest für Cineasten

Stadtgebiet - Es ist wieder so weit: Das Festival für Dokumentar- und Animationsfilm (DOK Leipzig) startet - und zwar zum 66. Mal! Ab Sonntag um 19 Uhr könnt Ihr eine Woche lang mehr als 200 Filme aus rund 60 Ländern in vielen Kinos der Stadt schauen. Das ganze Programm findet Ihr unter dok-leipzig.de.