Das Darkflower ist gerettet! Wer jetzt weitermacht und wann es wieder losgeht

Leipzig - Leipzigs Schwarze Szene hat viele Tränen vergossen, als das Darkflower Ende Juli dichtmachte - die Hoffnung auf eine Wiedereröffnung war bei so manchem nicht besonders groß. Doch jetzt gibt es ein Happy End für alle Fans des Clubs in der Innenstadt.

Sein oberstes Ziel sei immer gewesen, die GmbH zu verkaufen, damit auch bestehende Verträge ihre Gültigkeit behalten konnten, so Meyer. "Dass dieses ursprüngliche Konzept und der Name des Clubs erhalten bleibt, ist für die Leipziger Szene und mich ein großes Glück."

Doch dann habe sich eine DJane an ihn gewandt, dass ein Stammgast, Alexander Herbig, Interesse hatte. Und so kam, fast im letzten Moment, die ersehnte Rettung - der gebürtige Baden-Württemberger übernahm den Szeneclub.

Doch jetzt die gute Nachricht: Der Club in der Leipziger Hainstraße öffnet nach rund zweimonatiger Pause und mit neuem Betreiber wieder. (Archivbild) © Darkflower Leipzig

Am gestrigen Montag folgte schließlich die offizielle Ankündigung, dass es am Freitag kommender Woche (6. Oktober) wieder richtig losgeht. Mit neuem Inhaber, mit neuem Darkflower und hoffentlich mit allen Stammgästen.

Trotz Inhaberwechsel müssen die Gäste nicht auf das ihnen bekannte Gesicht von Marko Meyer verzichten: Der 51-Jährige wird auch weiterhin im Darkflower arbeiten, Alexander Herbig außerdem beratend unterstützen.

Und obwohl nach 23 Jahren natürlich auch immer etwas Wehmut mitschwingt, ist nur eines wichtig: "Hauptsache ist, dass es weitergeht."

Sein "Baby Darkflower" soll erhalten und erfolgreicher gemacht werden - und dafür wolle er seinen Nachfolger tatkräftig unterstützen.

Nicht nur wird am ersten Wochenende Reopening gefeiert, was das Zeug hält - der Eröffnungstag hat mit einer After-Show-Party nach dem Konzert der britischen Band "The Sisters of Mercy" im Haus Auensee auch direkt ein Highlight zu bieten.

Das komplette Programm für den Oktober findet Ihr auf der Instagram-Seite des Darkflower.