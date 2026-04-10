Holt das die Olympischen Spiele nach Sachsen? Mit diesem Spitzen-Sport-Event will man sich den Zuschlag holen

Leipzig/Markkleeberg - Mit dem Konzept "Berlin+" sollen die Olympischen und Paralympischen Spiele nach Berlin geholt werden. Sachsen ist Teil dieser Bewerbung, denn unter anderem in Leipzig und in der Umgebung gibt es einige hochwertige Sportstätten, auf denen bald olympische Rekorde geschrieben werden sollen - zumindest wenn es nach den politischen Verantwortlichen geht .

Der Kanupark Markkleeberg bietet perfekte Bedingungen für die Sportler. © PR/Franz Anton

Bis zu einer tatsächlichen Ausrichtung der Spiele ist es noch ein weiter Weg. Auf den Wettkampfstätten findet trotzdem schon Spitzensport statt und am Wochenende könnt Ihr dabei sogar kostenlos zuschauen.

Am Samstag und Sonntag messen sich rund 250 Athletinnen und Athleten aus aller Welt im Kanupark Markkleeberg bei verschiedenen Weltranglistenrennen.

Start ist am Samstag um 9 Uhr mit dem Kanu-Slalom. Im Laufe des Wochenendes wird auch noch in den Disziplinen Short Slalom und Kayak Cross um Bestzeiten gekämpft. Mehr Informationen dazu findet Ihr hier.

Der Kanupark gehört zu den modernsten Wildwasserstrecken in Europa und kann sich laut einer Mitteilung der Stadt Leipzig mit denen in Sydney, London, Tokio und Paris messen.