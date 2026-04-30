"Mit Schweiß und Disziplin": So planen die Leipzig Lions die neue Saison

Markkleeberg - Im Sachsen Bowl gab's eine derbe Packung , aber der letztjährige deutsche Vizemeister Dresden Monarchs ist in Bestbesetzung ohnehin (noch) nicht die Kragenweite der Leipzig Lions. Für den GFL2-Club heißt das große Abenteuer in dieser Saison erneut Klassenerhalt in Deutschlands zweithöchster American-Football -Liga. Aber gern schon etwas eher!

Bei der Generalprobe gegen die Dresden Monarchs hatten Arn Mazomeit (Nr. 54) und die Leipzig Lions keine Chance. © Leo Ziems

"Ein lang gehegter Traum, ein lang gehegtes Ziel von uns allen. Sowohl der Aufstieg letztes Jahr als auch der wichtige Klassenerhalt im ersten Jahr, das war sehr bedeutend auf jeden Fall", erklärt Arn Mazomeit, der bei den Lions als Defensive Lineman spielt, einer der Teamkapitäne ist und zusätzlich für die Pressearbeit zuständig ist.

Er meint: "Wir haben uns gut verstärken können im Winter, sowohl mit lokalen Talenten als auch mit zwei neuen US-amerikanischen Importspielern - ein Running Back und ein Defensive Back. Die haben sich auch super ins Team eingefunden und eingegliedert. Auch im Trainerstab konnten wir noch einmal erheblich aufstocken."

Und weil mit dem britischen Quarterback Elliot Bodman ein wichtiger Baustein geblieben ist, sind Messestädter stärker als im Vorjahr aufgestellt: "Ob sich das dann am Ende auch in der Tabellenplatzierung niederschlägt, hängt auch immer von den Gegnern ab", so Mazomeit. "Die haben sicherlich auch nicht geschlafen in der Offseason."

"Level Up", ist das Motto, das man sich selbst gegeben hat - ein Level nach oben soll es jedes Jahr gehen, immer verbunden mit Schweiß und Disziplin. "Das bezieht sich wirklich auf alle Bereiche, an denen wir weiter arbeiten wollen. Natürlich die Spieler selbst an vorderster Front, natürlich die Coaches, aber natürlich auch das Drumherum. Wir sind ein wachsender Verein", macht der Defense-Spieler klar.