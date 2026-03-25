Nach bitterer Heimpleite: Trainerentscheidung bei den IceFighters gefallen

Der Vertrag von Christopher Straube (51) bei den KSW IceFighters Leipzig wird nicht verlängert. © Imago / Eibner

Das gab der Klub am Mittwochnachmittag bekannt. Der 51-jährige Deutsch-Kanadier hatte das Team Ende November 2025 übernommen und in die Oberliga-Playoffs geführt, wo man im Achtelfinale gegen ECDC Memmingen Indians mit 1:3 Siegen aber den Kürzeren zog.

"Chris ist in einer sportlich sehr schwierigen Phase zu uns gestoßen. Das macht es für jeden Coach schwer, sein Spielsystem zu implementieren und ein konstantes Leistungsniveau der Mannschaft zu erreichen. Trotz dieser Umstände haben wir die Playoffs letztendlich erreicht und uns dort teuer verkauft. Dafür danken wir Chris herzlich und rechnen ihm hoch an, dass er kurzfristig für uns zur Verfügung stand", wird IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach zitiert.