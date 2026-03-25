Nach bitterer Heimpleite: Trainerentscheidung bei den IceFighters gefallen
Leipzig - Die KSW IceFighters Leipzig beenden ihre Zusammenarbeit mit Headcoach Christopher Straube (51)!
Das gab der Klub am Mittwochnachmittag bekannt. Der 51-jährige Deutsch-Kanadier hatte das Team Ende November 2025 übernommen und in die Oberliga-Playoffs geführt, wo man im Achtelfinale gegen ECDC Memmingen Indians mit 1:3 Siegen aber den Kürzeren zog.
"Chris ist in einer sportlich sehr schwierigen Phase zu uns gestoßen. Das macht es für jeden Coach schwer, sein Spielsystem zu implementieren und ein konstantes Leistungsniveau der Mannschaft zu erreichen. Trotz dieser Umstände haben wir die Playoffs letztendlich erreicht und uns dort teuer verkauft. Dafür danken wir Chris herzlich und rechnen ihm hoch an, dass er kurzfristig für uns zur Verfügung stand", wird IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach zitiert.
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Spannend: Ersatz haben die Sachsen offenbar schon gefunden. Wer für die Saison 2026/2027 geholt wird, wollte man allerdings noch nicht verraten.
Schilbach: "Details können und werden wir erst veröffentlichen, wenn unser neuer Cheftrainer seine Saison beendet hat. Er befindet sich mit seinem Team derzeit in den Playoffs, wofür wir ihm viel Erfolg wünschen. In zentrale Elemente der Kaderplanung unserer KSW IceFighters ist er jedoch eingebunden."
Titelfoto: Imago / Eibner