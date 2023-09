Sächsin scheitert früh bei Kanuslalom-Weltmeisterschaft: "Entscheidung war strittig!"

Leipzig - Am Freitagnachmittag gestand Andrea Herzog (23) bei der Kanuslalom-Weltmeisterschaft in London: "Kann passieren. Es ist aber nicht das, was ich mir erwünscht und erhofft hatte." Die Leipzigerin war als Einer-Canadier-Weltmeisterin ins Lee Valley White Water Centre und musste im Halbfinale ihren Traum von der Titelverteidigung nach einer fraglichen Entscheidung begraben ...