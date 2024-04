Leipzig Marathon startet am Sonntag: Schon jetzt fast 9000 Läufer gemeldet

Leipzig - Der 46. Leipziger Marathon steht vor der Tür: Tausende Leipziger und auch internationale Lauf-Fans haben sich bereits für das Sport-Event am Sonntag angemeldet. Auch eine 91-jährige Bewohnerin der Messestadt zeigt zum wiederholten Male Sportgeist.

Tausende Läufer werden am Sonntag im Leipziger Stadtgebiet erwartet. (Archiv) © picture-alliance / dpa

Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, haben sich bereits über 8800 Läufer für den Lauf registriert, auch viele internationale Sportler aus insgesamt 90 Ländern wie Polen, Tschechien oder dem Vereinigten Königreich sind mit am Start.

Am beliebtesten ist die Laufstrecke des Halbmarathons (21 Kilometer) mit knapp 3500 Anmeldungen; der 10-Kilometer-Lauf liegt mit knapp 1500 Teilnehmern knapp vor der Königsdisziplin des Marathons (42,2 Kilometer).

"Älteste Teilnehmerin ist wie im Vorjahr die Leipzigerin Marga Schwotzer, die am 19. April ihren 91. Geburtstag feiert und zwei Tage später die vier Kilometer in Angriff nehmen wird", freut sich der Veranstalter. Beim Stadtwerke-Kinderlauf über 600 Meter ist eine Teilnehmerin aus dem Geburtsjahrgang 2022 in der Startliste.

Alle Laufbegeisterten können sich bereits am Samstag auf der Marathonmesse auf dem Campus Jahnallee zwischen 10 und 19 Uhr über die neuesten Produkte und Firmen für ihr Lieblings-Hobby informieren.