Steine von Brücke in Leipzig geworfen: Durchfahrendes Auto getroffen!

Leipzig - Ein Auto ist am ersten Weihnachtsfeiertag im Leipziger Ortsteil Sellerhausen-Stünz von Steinen getroffen worden.

Unbekannte warfen am Montagabend Steine von einer Brücke in Sellerhausen-Stünz. (Archivbild) © Anke Brod

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, warfen Unbekannte am Montagabend vermutlich mehrere Steine von der ehemaligen Eisenbahnbrücke an der Wurzner Straße.

Dadurch sei gegen 19.30 Uhr die Frontscheibe eines unter der Brücke durchfahrenden Skodas beschädigt worden. Das Ergebnis: laut Polizei entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Glücklicherweise sei den Insassen des Wagens nichts passiert.