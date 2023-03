Superheld für Taio gesucht: Dreijähriger aus Leipzig braucht dringend einen Lebensretter!

Leipzig - Er ist drei Jahre alt, ein großer Fan von Spiderman und möchte die Welt entdecken. Doch Taio aus Leipzig ist schwer krank - eine Stammzellspende seine letzte Hoffnung. Am Samstag findet eine Registrierungsaktion für den Kleinen statt. Werdet Ihr für ihn zum Superhelden?

"Seitdem kämpft er isoliert von der Außenwelt, da jede Ansteckung sehr bedrohlich für Taio sein kann", erklärt sein Vater in einer Videobotschaft,

Der Dreijährige leidet seit vergangenem Sommer an einer Aplastischen Anämie, bei der das Knochenmark zu wenige Blutzellen produziert, wie die DKMS mitteilt.

Wie die meisten Kinder in seinem Alter würde Taio wohl gerne unbeschwert toben, draußen spielen und in die Kita gehen - aber sein Immunsystem ist zu schwach.

Einen berühmten Unterstützer hat Taio auch schon - RB Leipzigs Kapitän Willi Orbán (30), der kürzlich selbst Stammzellen spendete, rief öffentlich zur Registrierung für den Jungen auf.

Seid Ihr zwischen 17 und 55 Jahre alt und gesund? Dann könnt Ihr Euch am Samstag zwischen 10 und 14 Uhr in der Quarterback Immobilien Arena (Am Sportforum 2, im Foyer Osteingang) oder jederzeit online unter www.dkms.de/taio registrieren.

Der Name Taio bedeutet laut DKMS übrigens "geboren zum Glücklichsein" - und mit Eurer Registrierung könnt Ihr vielleicht Taio oder einem anderen erkrankten Menschen das größte Glück schenken: die Chance weiterzuleben.