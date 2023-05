"Es kommt jetzt Schlag auf Schlag": Leipziger Tierhelfer müssen sich um viele Baby-Kätzchen kümmern

Erst am Wochenende brachte eine Katzen-Mama vier kleine Wunder auf die Welt. In den letzten Tagen kamen dann noch zwei Würfe dazu. Nur wenige Tage vorher kam die Mutter hochtragend bei den "Straßenkatzen" unter. Ängstlich und fauchend schien sie eine echte Herausforderung zu sein.

Auch am gestrigen Donnerstag teilten die "Straßenkatzen" wieder einen Einblick in den stressigen Alltag als Katzenhelfer im Frühjahr.

Besonders in dieser Zeit sind Helfer wie die "Straßenkatzen LE" auf Spenden angewiesen. Per Paypal oder Überweisung könnt ihr so den Katzen-Rettern in Not etwas Gutes tun. Vielleicht könnt ihr aber auch den ein oder anderen Wunsch auf ihrer Amazon-Wunschliste erfüllen.