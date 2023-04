Schreckliche Tat: Taube mit zwei Einschusslöchern gefunden - Geschosse noch in ihrem Körper

Nadja wird sich hoffentlich vollständig von der Attacke erholen. © Facebook/Tierschutz Halle e.V.

Taubendame Nadja wurde Ende März flugunfähig und mit schweren Verletzungen zu einer Pflegestelle des Vereins gebracht, wie auf Facebook berichtet wird: "Schnell kam der Verdacht auf, dass hier Menschenhand im Spiel war."

Nadja wies zwei Einschusslöcher auf, die dazugehörigen Geschosse befanden sich bei der Untersuchung bei der Tierärztin noch immer im Körper des Vogels. "Vermutlich schoss man sie im Fliegen an und versuchte es erneut, als sie zu Boden ging", so die schreckliche Mutmaßung des Vereins. "Wir sind jedes Mal aufs Neue sprachlos, wie es zu so einer Tat kommen kann."

Unter Narkose wurde bereits versucht, die Geschosse zu entfernen - da die Taube allerdings erst rund eine Woche nach der Tat gefunden wurde, erweist sich dieses Vorhaben als äußerst schwierig. Der Verein berichtet aber von zahlreichen Fällen, bei denen die Tauben mit der Munition in ihrem Körper ein mehr oder weniger normales Leben - mit einigen Handicaps - führen können. "So hoffen wir das auch im Fall von Nadja", erzählt der Verein.

Die Taubendame hatte aber Glück im Unglück: Die Person, die sie fand, hat bereits Erfahrung mit der Beherbergung von Handicap-Tauben, sodass Nadja für die Zeit nach ihrer Genesung bereits ein sicheres Zuhause hat.