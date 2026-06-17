Über 65.000 Quadratmeter Fläche: Größte Solarthermieanlage Deutschlands steht in Sachsen

Leipzig - Die mit Abstand größte Solarthermieanlage Deutschlands ist in Leipzig offiziell in Betrieb gegangen. Mit dem solaren Heizkraftwerk wollen die Stadtwerke der Messestadt in Zukunft kohlenstoffdioxidfreie Wärme direkt in das Fernwärmenetz einspeisen. Das Projekt soll zeigen, welche Rolle Solarthermie künftig in kommunalen Wärmenetzen spielen kann.

In Leipzig-Lausen wurde eine neue Solarthermieanlage in Betrieb genommen. © Jan Woitas/dpa

Durch die neue, riesige Anlage im Stadtteil Lausen soll die Leipziger Fernwärme grüner werden. Bislang wird die Fernwärme bundesweit ganz überwiegend aus Gas erzeugt. Das soll sich ändern, fossile Brennstoffe sollen immer mehr durch erneuerbare Energien ersetzt werden.

In Leipzig sollen die Menschen im Jahr 2038 "klimaneutral" mit Fernwärme versorgt werden. Ursprünglich war die Inbetriebnahme der Anlage für Mai dieses Jahres geplant.

Zwei Prozent des jährlichen Leipziger Fernwärmebedarfs soll die Anlage liefern. Ihr Bau hatte rund 40 Millionen Euro gekostet.

13.200 Kollektoren mit 65.208 Quadratmetern Bruttokollektorfläche sind von der Firma Ritter Solar errichtet worden. Die Kollektoren sind lange schwarz-blaue, doppelwandige Glasröhren, die in Parabolspiegel eingebettet sind.

In ihrem Inneren verlaufen mit Wasser gefüllte Leitungen, die an einen Tauchsieder erinnern. Scheint die Sonne auf die Kollektoren, wird das Wasser darin kochend heiß. Wärme entsteht.