15.01.2024 21:09 Über Balkon in der fünften Etage: Einbruch in Büros der Stadt Leipzig

Wie kamen die Täter in die fünfte Etage? Unbekannte sind am Wochenende in Büros der Stadt Leipzig eingebrochen.

Von Dorothee Gomes

Leipzig - Wie kamen die Täter in den fünften Stock? Unbekannte sind am Wochenende in Büros der Stadt Leipzig eingebrochen. Unbekannte brachen am Wochenende in Amtsräume der Stadt Leipzig ein - die Büros liegen im fünften Stock. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam es zwischen Freitag um 16 Uhr und Montag um 6.20 Uhr zum Einbruch in die Amtsräume. "Unbekannte gelangten im angegebenen Tatzeitraum auf noch nicht geklärte Weise auf einen Balkon der fünften Etage eines Bürokomplexes", hieß es weiter. Dort seien dann zwei Fenster aufgehebelt worden, wodurch die Langfinger in die betroffenen Räume einsteigen konnten. Leipzig Systematischer Betrug? Plagiatsverdacht bei Doktoranden an der Universität Leipzig Ihre Beute: elektronische Geräte im niedrigen vierstelligen Wert. Zudem sei ein geschätzter Sachschaden von etwa 1000 Euro entstanden. Es werde wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Titelfoto: Boris Roessler/dpa