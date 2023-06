54-Jähriger baut Unfall mit Straßenbahn, dann macht er ein überraschendes Geständnis

Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei sorgte der 54-Jährige für eine Überraschung. (Symbolbild) © huettenhoelscher/123RF

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Audi-Fahrer (54) in Richtung Wurzner Straße unterwegs gewesen. Als er an einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Laster vorbeifuhr, übersah er die entgegenkommende Straßenbahn.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem jedoch niemand verletzt wurde.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme gab der 54-Jährige gegenüber der Polizei an, dass er seit einem Schlaganfall auf dem linken Auge nichts sehen kann.

Die Beamten gingen der Sache nach. Eine Überprüfung in dem polizeilichen System ergab schließlich, dass der Mann aus diesem Grund auch nicht mehr im Besitz eines Führerscheins ist.