Arbeiter stirbt bei Konzertaufbau: Nino de Angelo verschiebt Tourauftakt

Leipzig - Tragischer Unfall am Donnerstagmorgen in Leipzigs Quarterback Immobilien Arena: Bei den Aufbauarbeiten für das Konzert von Nino de Angelo (61) ist ein Arbeiter aus großer Höhe gestürzt, später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Der Schlagersänger hat seinen Auftritt verschoben.

In Leipzigs Quarterback Immobilien Arena ist es am Donnerstag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Arbeiter ist offenbar aus großer Höhe gestürzt. © Christian Grube

Polizeisprecherin Josephin Sader bestätigte gegenüber TAG24 das Unglück, das sich demnach gegen 9.20 Uhr ereignet hatte.

Was genau vorgefallen war, war zunächst noch unklar. Vonseiten der Rettungsleitstelle hieß es, dass ein fahrbarer Hubsteiger umgefallen sei und der Arbeiter dadurch gestürzt sein soll. Bestätigt wurde dies allerdings noch nicht.

Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr eilten umgehend zum Ort des Geschehens, kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Der Verunglückte war an den Aufbauarbeiten für das Konzert von Nino de Angelo beteiligt. Der Schlagersänger wollte am heutigen Donnerstagabend den Auftakt seiner "Irgendwann im Leben"-Tour in der Messestadt feiern.