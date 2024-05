05.05.2024 14:51 744 Auto rauscht Ampel um: Anlage an wichtiger Leipziger Kreuzung ausgefallen

An der Kreuzung Listplatz in Leipzig ist am Sonntag ein Auto gegen eine Ampel gerauscht, woraufhin die Anlage ausfiel.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Durcheinander am Sonntagmittag an einer der wichtigsten Kreuzungen in Leipzig. Bei einem Unfall an der viel befahrenen Kreuzung Listplatz ist dort am Sonntag die Ampelanlage ausgefallen. (Symbolbild) © monticello/123RF Wie TAG24 vonseiten des Polizei-Lagezentrums erfuhr, ist gegen 12.30 Uhr ein Autofahrer gegen eine Ampel an der Kreuzung Brandenburger Straße/B2 und Mecklenburger Straße gekracht. Die Ampel wurde dabei so stark beschädigt, dass sie ausfiel. "Auch an dem Auto entstand Sachschaden. Verletzt wurde jedoch niemand", so ein Sprecher. Wie es zu dem Unfall kam, ist aktuell noch unklar. Leipzig Unfall Fußgängerin (64) von abbiegendem Auto erfasst und schwer verletzt Aufgrund des Unfalls regelt aktuell die Polizei den Verkehr an der viel befahrenen Kreuzung. "Nach unserem aktuellen Kenntnisstand, wird die Behebung wohl drei bis vier Stunden dauern." Die Ermittlungen zu dem Unfall wurden bereits eingeleitet.

Titelfoto: monticello/123RF