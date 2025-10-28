Autos und Trams betroffen: Hier steckt ein Brummi im Gleisbett fest
Leipzig - Auf der Lützner Straße in Leipzig-Lindenau ging Dienstagvormittag für einige Stunden gar nichts mehr. Ein Autotransporter hatte sich in den Bahngleisen festgefahren und blockierte die Fahrbahn stadteinwärts.
Wie Marc Backhaus, Pressesprecher der Leipziger Verkehrsbetriebe, auf TAG24-Anfrage mitteilte, hatte sich das Fahrzeug um circa 9.50 Uhr festgefahren.
Vermutlich war der Fahrer beim Abbiegen von der Gotzkowskystraße auf die Lützner Straße einen zu großen Bogen gefahren und blieb im Gleisbett stecken.
Der Fahrer musste sich nach ersten Informationen selbst um die Bergung kümmern. Da ein Spezial-Abschlepper nötig war, um den Autotransporter aus dem Gleisbett zu ziehen, dauerte die Rettung.
Erst gegen 11.56 Uhr soll der Lkw wieder mit allen Rädern auf der Fahrbahn gestanden haben, anschließend konnte er seine Fahrt fortsetzen.
"Rund 20 Fahrten der Straßenbahn-Linien 8 und 15 waren betroffen", erklärte Backhaus. "Außerdem wurden circa zwölf Meter Rasenfläche im Gleisbett sowie die begrenzenden Borde beschädigt", fuhr der Unternehmenssprecher fort.
Die Polizei wurde nicht gerufen. Bilder zeigen, dass das Ordnungsamt vor Ort war, um die Sicherheit zu gewährleisten.
