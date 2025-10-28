Autos und Trams betroffen: Hier steckt ein Brummi im Gleisbett fest

Leipzig - Auf der Lützner Straße in Leipzig -Lindenau ging Dienstagvormittag für einige Stunden gar nichts mehr. Ein Autotransporter hatte sich in den Bahngleisen festgefahren und blockierte die Fahrbahn stadteinwärts.

Der Brummi-Fahrer hatte sich vermutlich beim Abbiegen verschätzt. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Marc Backhaus, Pressesprecher der Leipziger Verkehrsbetriebe, auf TAG24-Anfrage mitteilte, hatte sich das Fahrzeug um circa 9.50 Uhr festgefahren.

Vermutlich war der Fahrer beim Abbiegen von der Gotzkowskystraße auf die Lützner Straße einen zu großen Bogen gefahren und blieb im Gleisbett stecken.

Der Fahrer musste sich nach ersten Informationen selbst um die Bergung kümmern. Da ein Spezial-Abschlepper nötig war, um den Autotransporter aus dem Gleisbett zu ziehen, dauerte die Rettung.

Erst gegen 11.56 Uhr soll der Lkw wieder mit allen Rädern auf der Fahrbahn gestanden haben, anschließend konnte er seine Fahrt fortsetzen.