Tram kollidiert mit Auto: Wieder Unfall auf Leipzigs Ratzelstraße

Leipzig - Samstagmorgen krachte es wieder einmal auf der Ratzelstraße im Leipziger Stadtteil Grünau.

Auf der Ratzelstraße in Leipzig-Grünau sind am Samstagmorgen einmal mehr eine Straßenbahn und ein Auto miteinander kollidiert. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums gegenüber TAG24 bestätigte, stießen dort gegen 8.40 Uhr ein Mitsubishi und eine Straßenbahn zusammen. Das Unglück ereignete sich einmal mehr an der Querung zum Berkaer Weg.

Wie genau es zu dem Unfall kam und ob es Verletzte gab, war zunächst noch unklar. "Unsere Kollegen befinden sich noch vor Ort und sind mit der Unfallaufnahme beschäftigt", erklärte der Sprecher.

Bilder vom Ort des Geschehens zeigen, dass das Auto bei dem Zusammenstoß schwer beschädigt wurde. Auch die Straßenbahn erlitt einige Schäden.

Immer wieder kommt es auf den Wegen über die Bahngleise an der Ratzelstraße zu Unfällen. So waren erst im Oktober ein Skoda und eine Bahn an selbiger Stelle miteinander kollidiert, als der Fahrer des Autos ebenfalls die Querung in den Berkaer Weg nehmen wollte und dabei die Tram übersah.

Die Feuerwehr musste den Mann anschließend aus seinem Wagen schneiden. Er wurde schwer verletzt.