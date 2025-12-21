Mitten im Stadion-Anreiseverkehr: Betrunkene Mercedes-Fahrerin kracht in Tram

Leipzig - Fußballfans, die sich auf dem Weg zum Stadion befanden, brauchten noch mehr Geduld als sonst: Am Waldplatz in Leipzig krachte es am späten Samstagnachmittag zwischen einem Auto einer Straßenbahn.

Die Polizei war noch etwas länger vor Ort, die Bahnen fahren inzwischen aber wieder. © TAG24/Nico Zeißler

Wie ein Sprecher des polizeilichen Lagezentrums auf Anfrage von TAG24 erklärte, haben die Beamten gegen 16.37 Uhr von dem Unfall auf der Jahnallee erfahren.

Die Rekonstruktion ergab, dass die 44-jährige Fahrerin einer Mercedes A-Klasse auf der Elsterstraße fuhr und dann trotz temporärem Verbotsschild aufgrund des Anreiseverkehrs zum RB-Heimspiel nach rechts auf die Jahnallee abbog. "Dabei beachtete sie eine auf der Jahnallee fahrende Straßenbahn der Linie 4 (Fahrerin: 56) nicht", ergänzte Polizeisprecher Chris Graupner am Sonntag.

Die Fahrzeuge stießen zusammen, wobei glücklicherweise niemand verletzt wurde. Es entstand jedoch ein Sachschaden von 11.000 Euro. Und: Ein Atemalkoholtest bei der Fahrerin ergab einen beträchtlichen Wert von 2,3 Promille. Graupner: Sie muss sich nun wegen des Vorwurfs der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten."

Durch den Crash kam es zu Beeinträchtigungen des Kfz-Verkehrs und des ÖPNV. Laut Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) mussten zeitweise sowohl die regulären Straßenbahnlinien 3, 4, 7 und 15 als auch die Spieltags-Linien 51, 54 und 56 zwischen Goerdelerring und Waldplatz über den Westplatz umgeleitet werden. Auch danach kam es noch zu teils erheblichen Verspätungen und Ausfällen einzelner Fahrten.