Betrunkene Irrfahrt durch Leipzig: 37-Jähriger rammt parkende Autos

Ein betrunkener 37-Jähriger begab sich am Samstagabend auf eine wilde Irrfahrt durch Leipzig.

Von Annika Rank

Leipzig - Ein betrunkener 37-Jähriger begab sich am Samstagabend auf eine wilde Irrfahrt durch Leipzig.

Der betrunkene 37-Jährige beschädigte drei Autos.
Nach Angaben von Polizeisprecherin Sandra Freitag war der Mazda-Fahrer gegen 21 Uhr auf der Ludwig-Erhard-Straße unterwegs.

Im Bereich zwischen der Dresdner Straße und der Kreuzstraße verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und krachte gegen zwei parkende Autos am Straßenrand.

Der Gesamtschaden an allen drei Fahrzeugen beläuft sich schätzungsweise auf etwa 45.000 Euro.

Kettenreaktion in Leipzig: Polizei sucht nach Zeugen und dem flüchtigen Unfallfahrer
Bei der Unfallaufnahme musste sich der 37-Jährige einem Alkoholtest unterziehen, der einen Wert von 1,58 Promille hervorbrachte. Der Rettungsdienst behandelte vor Ort seine leichten Blessuren.

Der Mazda verlor unter anderem einen Reifen.
Nachdem ihm Blut abgenommen und sein Führerschein entzogen wurde, war die Maßnahme beendet. Gegen den Mann wird jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

