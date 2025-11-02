Betrunkene Irrfahrt durch Leipzig: 37-Jähriger rammt parkende Autos

Leipzig - Ein betrunkener 37-Jähriger begab sich am Samstagabend auf eine wilde Irrfahrt durch Leipzig .

Der betrunkene 37-Jährige beschädigte drei Autos. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Nach Angaben von Polizeisprecherin Sandra Freitag war der Mazda-Fahrer gegen 21 Uhr auf der Ludwig-Erhard-Straße unterwegs.

Im Bereich zwischen der Dresdner Straße und der Kreuzstraße verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und krachte gegen zwei parkende Autos am Straßenrand.

Der Gesamtschaden an allen drei Fahrzeugen beläuft sich schätzungsweise auf etwa 45.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme musste sich der 37-Jährige einem Alkoholtest unterziehen, der einen Wert von 1,58 Promille hervorbrachte. Der Rettungsdienst behandelte vor Ort seine leichten Blessuren.