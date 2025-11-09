Betrunkener VW-Fahrer erfasst Frau auf sächsischer Landstraße
Grimma - Eine Frau (32) ist in der Nacht zu Sonntag auf einer Landstraße bei Grimma (Landkreis Leipzig) von einem VW erfasst worden. Der Fahrer (30) war betrunken.
Wie die Leipziger Polizei am Sonntag mitteilte, kam es gegen 2.50 Uhr auf der Lauterbacher Straße zwischen den Ortschaften Großbardau und Bernbruch zu dem Zusammenstoß.
"Bei dem vor Ort angetroffenen Pkw-Fahrer (30, tunesisch) ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über 2 Promille", hieß es.
Das Opfer sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.
Es werde weiter ermittelt: "Die Maßnahmen vor Ort und mit dem 30-Jährigen dauern an."
Bilder zeigen auch den Einsatz der Spurensicherung.
Titelfoto: Medienportal-Grimma