Betrunkener VW-Fahrer erfasst Frau auf sächsischer Landstraße

Eine Frau ist in der Nacht zu Sonntag auf einer Landstraße bei Grimma (Landkreis Leipzig) von einem VW erfasst worden - der Fahrer war betrunken.

Von Carolina Neubert

Grimma - Eine Frau (32) ist in der Nacht zu Sonntag auf einer Landstraße bei Grimma (Landkreis Leipzig) von einem VW erfasst worden. Der Fahrer (30) war betrunken.

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Großbardau und Bernbruch wurde in der Nacht eine 32-Jährige von einem Auto erfasst.
Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Großbardau und Bernbruch wurde in der Nacht eine 32-Jährige von einem Auto erfasst.

Wie die Leipziger Polizei am Sonntag mitteilte, kam es gegen 2.50 Uhr auf der Lauterbacher Straße zwischen den Ortschaften Großbardau und Bernbruch zu dem Zusammenstoß.

"Bei dem vor Ort angetroffenen Pkw-Fahrer (30, tunesisch) ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über 2 Promille", hieß es.

Das Opfer sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Vor Ort wurden Spuren gesichert.
Vor Ort wurden Spuren gesichert.

Es werde weiter ermittelt: "Die Maßnahmen vor Ort und mit dem 30-Jährigen dauern an."

Bilder zeigen auch den Einsatz der Spurensicherung.

