Betrunkener VW-Fahrer erfasst Frau auf sächsischer Landstraße

Grimma - Eine Frau (32) ist in der Nacht zu Sonntag auf einer Landstraße bei Grimma (Landkreis Leipzig ) von einem VW erfasst worden. Der Fahrer (30) war betrunken.

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Großbardau und Bernbruch wurde in der Nacht eine 32-Jährige von einem Auto erfasst. © Medienportal-Grimma

Wie die Leipziger Polizei am Sonntag mitteilte, kam es gegen 2.50 Uhr auf der Lauterbacher Straße zwischen den Ortschaften Großbardau und Bernbruch zu dem Zusammenstoß.

"Bei dem vor Ort angetroffenen Pkw-Fahrer (30, tunesisch) ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über 2 Promille", hieß es.

Das Opfer sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.