Kurz nach Wiedereröffnung: Audi kracht in Leipziger B2-Brücke - Fahrerin verletzt

Leipzig - Nach 13 Monaten der Sanierung wurde die B2-Brücke im Leipziger Süden Anfang November wieder für den Verkehr freigegeben. Der frische Glanz bekam am Nachmittag des Heiligabends jedoch seinen ersten Makel, nachdem ein Audi in die Leitplanke gekracht war.

Die Straße musste zwischenzeitlich gesperrt werden. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Gegen 14.58 Uhr war die Fahrerin mit ihrem Auto von der B2 kommend auf der Wundtstraße stadteinwärts unterwegs.

Auf Höhe des Schleußiger Weges kam sie dann aus bisher unbekannten Gründen von ihrer Fahrbahn ab, bestätigte ein Sprecher des Lagezentrums auf TAG24-Anfrage.

Im weiteren Verlauf krachte der Audi gegen die Leitplanke sowie ein Verkehrszeichen.

Die Fahrerin war ansprechbar, musste jedoch aus ihrem Auto geborgen werden.