BMW kracht gegen Baum: Medizinischer Notfall wohl der Auslöser

Auf der B176 bei Dittmannsdorf ist am Montag ein BMW-Fahrer verunglückt. © Mike Köhler/Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig

Wie Polizeisprecherin Berit Wünscher gegenüber TAG24 erklärte, ereignete sich der Unfall gegen 11.35 Uhr.

In Höhe der Milchviehanlage Dittmannsdorf ist am Montagmittag ein BMW von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Das Auto blieb anschließend im Straßengraben liegen, wurde bei dem Crash so schwer beschädigt, dass der Sachschaden rund 6000 Euro beträgt.

Der Polizeisprecherin zufolge seien medizinische Probleme der Grund für den Unfall gewesen. Dafür spricht, dass der BMW auf gerader Strecke von der Straße abgekommen war.

Kameraden der Feuerwehren aus Kitzscher und Borna eilten umgehend zum Ort des Geschehens, waren mit dem Stichwort "Person eingeklemmt" alarmiert worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 78-jährige Fahrer zwar nicht eingeklemmt war, sich jedoch noch im Auto befand und schwere Verletzungen erlitten hatte, wie Feuerwehrsprecher Mike Köhler mitteilte.

Nach Absprache mit der ebenfalls eingetroffenen Notärztin war der Fahrer schließlich aus dem Wrack gerettet und in eine Klinik nach Borna gebracht worden.