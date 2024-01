16.01.2024 09:47 1.214 Schwerer Kreuzungscrash: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

Blaulicht blinkt in der Dunkelheit, Trümmer und Scherben liegen auf dem Asphalt: In Delitzsch (Landkreis Nordsachsen) hat es am Montag gekracht.

Von Carolina Neubert, Annika Rank

Delitzsch - Blaulicht blinkt in der Dunkelheit, Trümmer und Scherben liegen auf dem Asphalt: In Delitzsch (Landkreis Nordsachsen) hat es am Montag gekracht. In Delitzsch kam es am Montagabend zu einem Unfall mit zwei Autos. © EHL Media/Lucas Libke Nach Angaben von Polizeisprecherin Josephin Sader krachten gegen 17.35 Uhr auf der Kreuzung B183a/B184 zwei Mercedes zusammen. Beim Linksabbiegen missachtete der 32-jährige Fahrer demnach den auf der B184 entgegenkommenden Wagen, woraufhin es zur frontalen Kollision kam. Der 46-jährige Fahrer des zweiten Mercedes sowie seine Beifahrerin (44) wurden verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Leipzig Unfall Schwerer Unfall in Leipzig: Teenager (17) von Auto erfasst und verletzt "An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro", so die Sprecherin am Dienstagmorgen. Gegen den Unfallfahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Originalmeldung vom 15. Januar, 22 Uhr; aktualisiert am 16. Januar, 9.45 Uhr

Titelfoto: EHL Media/Lucas Libke