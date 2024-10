23.10.2024 20:37 644 Dominoeffekt nach Crash in Leipzig: Fünf Autos in Unfall verwickelt!

Erst stoßen zwei Autos stoßen zusammen, dann werden drei weitere Wagen in den Unfall verwickelt - in Leipzig hat es am Mittwoch einen Dominoeffekt gegeben.

Von Nico Zeißler, Carolina Neubert

Leipzig - Erst stoßen zwei Autos zusammen, dann werden drei weitere Wagen in den Unfall verwickelt: Im Leipziger Süden hat es am Mittwoch einen Dominoeffekt gegeben. Im Leipziger Süden wurden am Mittwoch fünf Autos in einen Unfall verwickelt. © 7aktuell.de | Eric Pannier Wie Polizeisprecher Moritz Peters auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war zunächst eine Audi-Fahrerin (31) auf der Paul-Gruner-Straße in nördliche Richtung unterwegs - und nahm an der Kreuzung zur Bernhard-Göring-Straße einem Opel die Vorfahrt. Der Opel sei daraufhin von der Fahrspur abgekommen und gegen einen geparkten VW geschleudert. Doch damit war noch nicht Schluss: Der VW sei anschließend auf einen ebenfalls parkenden Renault geschoben worden, der wiederum mit einem weiteren Audi zusammengekracht sei. Zunächst waren zwei Wagen zusammengestoßen. © 7aktuell.de | Eric Pannier Verletzte habe es bei dem Fünffach-Unfall glücklicherweise nicht gegeben, allerdings sei ein beachtlicher Schaden von 20.000 Euro entstanden.

