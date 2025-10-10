Renault-Fahrer kracht in Bus: Ein Schwerverletzter bei Unfall im Leipziger Westen

Leipzig - Gesundheitliche Probleme haben am Donnerstagabend im Leipziger Westen zu einem Unfall zwischen einem 70-jährigen Renault-Fahrer und einem Linienbus geführt.

Der 70-jährige Renault-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © amitdnath/123RF

Der Senior sowie seine Beifahrerin waren gegen 17.15 Uhr auf der Schönauer Straße in nordwestlicher Richtung unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

An der Einmündung zur Schönauer Straße, die später in die Nikolai-Rumjanzew-Straße übergeht, dann das Unglück: Aufgrund eines Gesundheitsproblems fuhr der 70-Jährige statt abzubiegen geradeaus und kollidierte dadurch mit einem Linienbus.

Die 43-jährige Fahrerin des Busses sowie ihre Passagiere hatten dabei Glück im Unglück, blieben allesamt unverletzt.

Alles andere als glimpflich ging es jedoch für den Senior aus: Er erlitt schwere Verletzungen und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Seine Beifahrerin musste durch ein Kriseninterventionsteam betreut werden.