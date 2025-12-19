Eine Person verletzt: Roller und Auto kollidieren im Leipziger Südosten
Leipzig - Im Leipziger Südosten wurde am Freitagnachmittag eine Rollerfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Verkehr ist eingeschränkt und die Straßenbahnen werden umgeleitet.
Ein Polizeisprecher bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass der Zusammenstoß gegen 14.20 Uhr passiert ist.
Demnach waren eine Rollerfahrerin und ein Fahrzeug auf der Witzgallstraße/Riebeckstraße unterwegs. Wie es zu der Kollision kam, wird aktuell noch von der Polizei ermittelt.
Eine Person wurde verletzt. Über die Art und Schwere der Verletzungen sind noch keine weiteren Informationen bekannt.
Die Straße wurde Richtung Prager Straße gesperrt.
Auch auf den Straßenbahnverkehr wirkt sich der Unfall aus. Die Leipziger Verkehrsbetriebe teilten auf ihrer Webseite mit, dass vermutlich bis 17 Uhr die Linien 4 und 12 umgeleitet werden.
Die 4 fährt ab Haltestelle Augustusplatz mit Umleitung über Prager Straße und technisches Rathaus. Die Linie 12/4E wird ab Augustusplatz über die Prager Straße, Riebeckstraße und Dresdner Straße zum Johannisplatz geleitet.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier