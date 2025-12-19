 704

Eine Person verletzt: Roller und Auto kollidieren im Leipziger Südosten

Im Leipziger Südosten wurde eine Rollerfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Verkehr ist eingeschränkt und die Straßenbahnen werden umgeleitet.

Von Tamina Porada

Leipzig - Im Leipziger Südosten wurde am Freitagnachmittag eine Rollerfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Verkehr ist eingeschränkt und die Straßenbahnen werden umgeleitet.

Die Polizei sperrte eine Fahrbahn.
Die Polizei sperrte eine Fahrbahn.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Ein Polizeisprecher bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass der Zusammenstoß gegen 14.20 Uhr passiert ist.

Demnach waren eine Rollerfahrerin und ein Fahrzeug auf der Witzgallstraße/Riebeckstraße unterwegs. Wie es zu der Kollision kam, wird aktuell noch von der Polizei ermittelt.

Eine Person wurde verletzt. Über die Art und Schwere der Verletzungen sind noch keine weiteren Informationen bekannt.

Schwerer Unfall bei Leipzig: Betonpfeiler kracht durch Windschutzscheibe
Leipzig Unfall Schwerer Unfall bei Leipzig: Betonpfeiler kracht durch Windschutzscheibe

Die Straße wurde Richtung Prager Straße gesperrt.

Eine Rollerfahrerin war in den Unfall verwickelt.
Eine Rollerfahrerin war in den Unfall verwickelt.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Auch auf den Straßenbahnverkehr wirkt sich der Unfall aus. Die Leipziger Verkehrsbetriebe teilten auf ihrer Webseite mit, dass vermutlich bis 17 Uhr die Linien 4 und 12 umgeleitet werden.

Die 4 fährt ab Haltestelle Augustusplatz mit Umleitung über Prager Straße und technisches Rathaus. Die Linie 12/4E wird ab Augustusplatz über die Prager Straße, Riebeckstraße und Dresdner Straße zum Johannisplatz geleitet.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier

Mehr zum Thema Leipzig Unfall: