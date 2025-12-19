Eine Person verletzt: Roller und Auto kollidieren im Leipziger Südosten

Leipzig - Im Leipziger Südosten wurde am Freitagnachmittag eine Rollerfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Verkehr ist eingeschränkt und die Straßenbahnen werden umgeleitet.

Die Polizei sperrte eine Fahrbahn. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Ein Polizeisprecher bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass der Zusammenstoß gegen 14.20 Uhr passiert ist.

Demnach waren eine Rollerfahrerin und ein Fahrzeug auf der Witzgallstraße/Riebeckstraße unterwegs. Wie es zu der Kollision kam, wird aktuell noch von der Polizei ermittelt.

Eine Person wurde verletzt. Über die Art und Schwere der Verletzungen sind noch keine weiteren Informationen bekannt.

Die Straße wurde Richtung Prager Straße gesperrt.