Schwerer Unfall auf Landstraße im Norden Leipzigs
Leipzig - Auf der B184 zwischen Leipzig und Delitzsch sind am späten Dienstagnachmittag mehrere Menschen bei einem schweren Verkehrsunfall verletzt worden.
Nach ersten Erkenntnissen krachte ein roter Jeep gegen einen silbernen Kleintransporter.
Wie Polizeisprecher Chris Graupner TAG24 bestätigte, ereignete sich der Vorfall gegen 16 Uhr.
Demnach wurden mehrere Personen verletzt.
Feuerwehr und Rettungsdienst eilten zum Ort des Geschehens.
Aufgrund der Räumarbeiten war die Landstraße kurzzeitig voll gesperrt. Aktuell ist eine Fahrspur nicht befahrbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
