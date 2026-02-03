Schwerer Unfall auf Landstraße im Norden Leipzigs

Auf der B184 zwischen Leipzig und Delitzsch sind am späten Dienstagnachmittag mehrere Menschen bei einem schweren Verkehrsunfall verletzt worden.

Von Steffen Durst

Die Landstraße war kurzzeitig komplett gesperrt.
Nach ersten Erkenntnissen krachte ein roter Jeep gegen einen silbernen Kleintransporter.

Wie Polizeisprecher Chris Graupner TAG24 bestätigte, ereignete sich der Vorfall gegen 16 Uhr.

Demnach wurden mehrere Personen verletzt.

Feuerwehr und Rettungsdienst eilten zum Ort des Geschehens.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt.
Aufgrund der Räumarbeiten war die Landstraße kurzzeitig voll gesperrt. Aktuell ist eine Fahrspur nicht befahrbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

