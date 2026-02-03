Schwerer Unfall auf Landstraße im Norden Leipzigs

Auf der B184 zwischen Leipzig und Delitzsch sind am späten Dienstagnachmittag mehrere Menschen bei einem schweren Verkehrsunfall verletzt worden.

Von Steffen Durst

Die Landstraße war kurzzeitig komplett gesperrt. © 7aktuell/Eric Pannier Nach ersten Erkenntnissen krachte ein roter Jeep gegen einen silbernen Kleintransporter. Wie Polizeisprecher Chris Graupner TAG24 bestätigte, ereignete sich der Vorfall gegen 16 Uhr. Demnach wurden mehrere Personen verletzt. Leipzig Unfall Bereits über 40 Unfälle: Schneefall sorgt für Verkehrschaos in und um Leipzig Feuerwehr und Rettungsdienst eilten zum Ort des Geschehens.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt. © 7aktuell/Eric Pannier