 879

VW und Straßenbahn krachen im Leipziger Osten zusammen

Am Donnerstagnachmittag kollidierten auf der Prager Straße im Südosten von Leipzig eine Straßenbahn und ein Auto.

Von Tamina Porada

Leipzig - Am Donnerstagnachmittag kollidierten auf der Prager Straße im Osten von Leipzig eine Straßenbahn und ein Volkswagen.

Die Straßenbahn krachte voll in den weißen VW.
Die Straßenbahn krachte voll in den weißen VW.  © 7aktuell.de

Auf TAG24-Anfrage bestätigte ein Polizeisprecher, dass die Autofahrerin gegen 14.50 Uhr nach links auf die Prager Straße stadteinwärts biegen wollte.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer Straßenbahn der Linie 12. Die Fahrerin des Autos wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst medizinisch betreut.

Nach aktuellen Informationen wurde in der Straßenbahn niemand verletzt.

Die Autofahrerin wollte in Höhe der Mühlstraße auf die Prager Straße abbiegen.
Die Autofahrerin wollte in Höhe der Mühlstraße auf die Prager Straße abbiegen.  © 7aktuell.de

An beiden Fahrzeugen entstanden Beschädigungen, die Höhe des Sachschadens ist aber noch nicht ermittelt. Ersten Informationen zufolge gab es keine Verkehrseinschränkungen.

Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell.de

Mehr zum Thema Leipzig Unfall: