VW und Straßenbahn krachen im Leipziger Osten zusammen
Leipzig - Am Donnerstagnachmittag kollidierten auf der Prager Straße im Osten von Leipzig eine Straßenbahn und ein Volkswagen.
Auf TAG24-Anfrage bestätigte ein Polizeisprecher, dass die Autofahrerin gegen 14.50 Uhr nach links auf die Prager Straße stadteinwärts biegen wollte.
Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer Straßenbahn der Linie 12. Die Fahrerin des Autos wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst medizinisch betreut.
Nach aktuellen Informationen wurde in der Straßenbahn niemand verletzt.
An beiden Fahrzeugen entstanden Beschädigungen, die Höhe des Sachschadens ist aber noch nicht ermittelt. Ersten Informationen zufolge gab es keine Verkehrseinschränkungen.
Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell.de