Fahrradfahrer (32) beim Spurwechsel von Auto erfasst und schwer verletzt

Leipzig - Am Samstagabend gab es einen schweren Unfall am Leipziger Johannisplatz . Beim Zusammenstoß mit einem Lieferwagen wurde ein Fahrradfahrer schwer verletzt.

Der Radfahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. © Silvio Bürger

Wie ein Sprecher des Leipziger Lagezentrums gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 18.35 Uhr auf der Prager Straße in Höhe des Johannisplatz.

"Der 32-jährige Radfahrer und der VW waren in stadteinwärtiger Richtung unterwegs. Der Radfahrer zeigte einen Spurenwechsel an und zog unvermittelt auf die linke Fahrspur, wo es zu einem Zusammenstoß mit dem VW kam", so der Sprecher.

Der 32-Jährige wurde schwer verletzt in ein nahes Krankenhaus gebracht. Dagegen blieb der 50-jährige Autofahrer unverletzt. Es entstand Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme waren die Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes vor Ort. Es kam vorübergehend zu Einschränkungen der Tram-Linien 15 und 12.