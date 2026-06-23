Feuerwehrfahrzeug rammt Škoda: Frau bei Unfall in Leipzig verletzt

Leipzig - Bei einem Unfall zwischen einem Feuerwehrwagen und einem Auto im Leipziger Nordosten ist am Dienstag eine Frau verletzt worden.

Aus bislang ungeklärter Ursache krachte das Logistikfahrzeug der Feuerwehr in das Heck des Škoda. © Christian Grube

Laut Polizeisprecher Paul Engelmann wurde die Leitstelle um 10.24 Uhr über einen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der Kreuzung Torgauer Straße und Penckstraße informiert.

Nach ersten Erkenntnissen sei der Mercedes-Transporter der Feuerwehr aus bislang unbekannter Ursache auf einen vorausfahrenden Škoda aufgefahren.

Die Fahrerin des Škoda wurde dabei verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.



Laut einem Feuerwehrsprecher befand sich das Logistikfahrzeug der Feuerwehr auf einer Versorgungsfahrt und war zum Zeitpunkt des Crashs alleine und ohne eingeschaltetes Blaulicht unterwegs.