Durch Fußgängerzone gefahren: Peugeot überschlägt sich nach heftigem Unfall am Leipziger Hauptbahnhof

Leipzig - Heftiger Unfall am Leipziger Hauptbahnhof! Ein Auto landete auf dem Dach, ein zweites wurde beschädigt.

Dieser Peugeot hat sich durch den Unfall überschlagen. © 7aktuell

Wie ein Sprecher des polizeilichen Lagezentrums am Freitagabend auf TAG24-Anfrage bestätigte, passierte der Unfall auf der Brandenburger Straße auf der Ostseite des Hauptbahnhofs.

Am Samstagvormittag veröffentlichte die Polizei auch den genauen Unfallhergang. Demnach sei eine 26-Jährige mit ihrem Ford Fiesta verkehrswidrig durch die an dieser Stelle als Fußgängerzone gekennzeichnete Wintergartenstraße gefahren.

"An der Kreuzung zum Georgiring wollte sie diesen geradeaus zur B87/Willy-Brandt-Platz überqueren", sagte Polizeisprecher Moritz Peters.

Wie es zu dem Unfall kam, ist aktuell noch unklar und wird von den Einsatzkräften ermittelt. Wie Bilder vom Unfallort zeigen, überschlug sich ein Auto infolge des Unfalls.

Zwei Personen wurden ersten Informationen zufolge leicht verletzt. Der Rettungsdienst ist ebenfalls vor Ort.