Weil Audi über rote Ampel fuhr: KTM-Biker (39) bei Crash in Leipzig schwer verletzt

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In einem Leipziger Gewerbegebiet ist am Montagnachmittag ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Von Nico Zeißler, Annika Rank

Leipzig - In einem Leipziger Gewerbegebiet ist am Montagnachmittag ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Polizei und Abschlepper an der Unfallstelle im Leipziger Norden.
Polizei und Abschlepper an der Unfallstelle im Leipziger Norden.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

An der Kreuzung BMW-Allee/Alte Seehausener Straße hatte es gegen 14.15 Uhr auf der Kreuzung gekracht.

Polizeisprecher Paul Engelmann berichtet, dass dort ein Motorrad der Marke KTM mit einem Audi zusammengestoßen war.

Demnach hatte der 25-jährige Audi-Fahrer die rote Ampel an der Kreuzung missachtet, während der 39-jährige Biker links abbiegen wollte.

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Der Motorradfahrer wurde zur Behandlung seiner schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf rund 7000 Euro.

An der Unfallstelle im Leipziger Nordosten gab es kurzzeitig Verkehrseinschränkungen.

Erstmeldung am 22. Juni, 16.45 Uhr ; Update am 23. Juni, 10.37 Uhr

Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell.de | Eric Pannier

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